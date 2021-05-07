الصرامي: غياب النصر قلل متابعة مباراة الشباب والهلال !

المواطن - محمد سمعه

أثار سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، الجدل، وذلك بعد حديثه عن قلة متابعة مباراة الشباب والهلال؛ بسبب غياب النصر عن المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصرامي لن يتابع مباراة الهلال والشباب:

وغرد الصرامي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “نذكرك عزيز الرياضي، ترى فيه مباراة بين الهلال والشباب، مباراة رسمية لفك تشابك الصدارة وعدم الاهتمام بها أو متابعتها لا يعني عدم إقامتها”.

وتابع الصرامي: “أعرف أن غياب النصر قلل المتابعة، وبالطبع ظروفي لا تسمح بمشاهدتها Live، لوجود موعد محدد مسبقًا للذهاب إلى أحد الأسواق”.

مباراة قوية لفض الصدارة المشتركة:

يذكر أن المباراة مهمة لفريقي الهلال والشباب، من أجل فض الصدارة المشتركة بينهما، حيث يملك الهلال والشباب 48 نقطة لكل منهما، لكن الصدارة هلالية بفضل فارق الأهداف.

وتُقام المباراة بين الهلال والشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل الليث في الرياض.

جدير بالذكر أن الهلال كان تأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد تعادل الأهلي والدحيل القطري بهدف لكل فريق.

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