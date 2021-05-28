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الصرامي: هل انتهت رحلة الفيصلي مع النجاح؟

الصرامي: هل انتهت رحلة الفيصلي مع النجاح؟

2021/05/28
الساعة 11:57 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الصرامي: هل انتهت رحلة الفيصلي مع النجاح؟ فريق الفيصلي - المصدر @saudiFF
المواطن - مروة نبيل

أبدى المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي رأيه في رحيل رئيس مجلس إدارة الفيصلي فهد المدلج ومدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا.

الصرامي يتوقع تراجع الفيصلي

وعلق سعود الصرامي على وضع الفيصلي قائلًا: “هل انتهت رحلة عنابي سدير مع النجاح؟.. الرئيس فهد المدلج يعلن الرحيل، ومدرب الأبطال يؤكد مغادرته معقل الأبطال”.

واختتم حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “دائمًا النجاحات للأندية الجديدة تكون نتائجها سلبية وهذا أمر مؤلم ومزعج لعشاق كرة القدم الحريصين على تعدد الأبطال في كل مكان وكل زمان”.

وسيُغادر شاموسكا صفوف عنابي سدير هذا الموسم، حيث أعلن عن قيادته للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رسميًا في الموسم الرياضي المقبل.

شاموسكا
احتفال شاموسكا – المصدر @AlFaisaly

عنابي سدير يحصد الذهب

وتغلب الفيصلي بالأمس على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بنهائي كأس الملك، ليحصد لقب أغلى الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المقرر أن يواجه عنابي سدير فريق الهلال في كأس السوبر السعودي، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًا، ويشارك في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @gsaksa


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