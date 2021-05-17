الصرامي يستعرض تضحيات كاريلي مع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

استعرض سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، تضحيات فابيو كاريلي مدرب الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد مع العميد، وذلك بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

وغرد الصرامي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” كاريلي مدرب كبير، يناديه نجوم السامبا نيمار وزملاؤه بالأستاذ، حضر لـ العميد والنادي العريق يعيش أصعب أيامه عبر تاريخه، جاء للعميد، وسط جملة من الأخطاء الفنية التي توصف بأنها كارثية، كما ورث صفقة المهاجم الصربي بريجوفيتش، الذي طالب بإبعاده لكن العقد كان مرهقًا فبنوده لـ صالح المحترف الفاشل، الذي حطم آمال العميد”.

أداء لافت ومميز لـ كاريلي مع الاتحاد

وقدم كاريلي أداءً مميزًا مع الاتحاد بالموسم الحالي، حيث قاد الفريق للتواجد بالمربع الذهبي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إضافة للوصول لنهائي البطولة العربية ضد فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

إدارة العميد تُفكر في مدرب أوروبي الجنسية

وتفكر إدارة أنمار الحائلي في توجيه الشكر للمدرب كاريلي والتعاقد مع مدرب من جنسية أوروبية بداية من الموسم المقبل بحسب “الميدان الرياضي”.

العميد سيدفع ثمن رحيل كاريلي، في نقطتين وهما هدم استقرار الفريق للموسم المقبل خاصة أن الاستقرار الحالي يجب أن يُبنى عليه للموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات المحلية والآسيوية، في حال التأهل لـ دوري أبطال آسيا.

الجانب الثاني هي عدم وجود ضمان أن المدرب الجديد للعميد سينجح في فرض نفس حالة الاستقرار التي خلقها المدرب كاريلي مع لاعبي العميد، مما يعني احتياج وقت طويل لفرض المدرب الجديد أسلوبه على اللاعبين قد يؤدي لتراجع النتائج، وهو ما لا يحبذه جمهور العميد.

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