الصرامي يكشف عيب خالد الغنام

المواطن - مروة نبيل

كشف المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي، عن العيب الذي يُعاني منه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، خالد الغنام.

سعود الصرامي يوضح عيب خالد الغنام

وتحدث الصرامي عن خالد الغنام قائلًا: “الوقوف على خط التماس وانتظار الكرة تصل لك يا خالد من دون أن تطلب الكرة وتبحث عنها وتدافع وتهاجم من العيوب الفنية الواضحة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “المدرب البرازيلي مينيز صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب.. من المؤكد أن هذا العيب الفني عند خالد الغنام واضح ويحتاج لعلاج سريع للاستفادة من اللاعب”.

النصر في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يلعب النصر ضد الفيصلي على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة 9:40 مساءً اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة من 26 مواجهة.

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