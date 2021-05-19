الصرامي ينصح النصراويين بشأن تاليسكا

المواطن - مروة نبيل

وجه المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي نصيحة إلى جماهير العالمي بشأن الصفقة الجديدة، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

نصيحة الصرامي للنصراويين

وقال الصرامي: “حضر حمدالله بصمت شديد؛ فسجل نجاحًا تاريخيًا في مسيرته المظفرة مع العالمي الاستثنائي، وتعاقد النصر مع “النسر” النيجيري أحمد موسى وسط استقبال جماهيري وإعلامي فلم يحالفه التوفيق رغم موهبته”.

وتابع المتحدث الإعلامي السابق للعالمي حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “اتركوا تاليسكا يحضر للنصر كما حضر حمدالله واستفيدوا من درس أحمد موسي”.

تاليسكا نصراويًّا رسميًّا

وأعلن نادي النصر مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو الصيني، بعدما ارتبط اسمه طوال الفترة الماضية بالانضمام إلى الهلال.

ويملك تاليسكا مسيرة مميزة وخبرة كبيرة، من حيث إنه بدأ مسيرته في صفوف باهيا البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي، ومنه إلى بشكتاش التركي، ويتألق حاليًّا مع جوانجزو الصيني، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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