الصرامي يُرشح حكمًا سعوديًا لإدارة نهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

طالب المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم بإسناد مهمة إدارة نهائي كأس الملك لطاقم تحكيم محلي.

بولندي يدير نهائي كأس الملك

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن اليوم، عن تولي الحكم البولندي الدولي سيمون مارتشينياك مهمة إدارة نهائي كأس الملك بين فريقي التعاون والفيصلي، مشيدًا بمسيرته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير أن نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي سيُقام، يوم 27 من شهر مايو الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ويطمح كل منهما للظهور بشكل مميز وخطف اللقب.

الصرامي يُطالب بحكم سعودي

وعلق سعود الصرامي على الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي قائلًا: “ماجد الشمراني الحكم السعودي المتألق الأحق بالتواجد في نهائي الكأس من هذا البولندي الذي فشل فشلًا في قيادة نهائي العام الماضي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لقاء الفيصلي والتعاون الختامي فرصة ممتازة لعودة الحكم المحلي للظهور في النهائي وماجد الشمراني الأفضل بين زملائه في هذا الموسم”.

وأضاف الصرامي: “رئيس اتحاد الكرة الأستاذ الخلوق ياسر المسحل داعم كبير للحكم السعودي وكان وراء عودة الحكم السعودي للظهور في الدوري السعودي، عدد من الحكام المحليين تألقوا في العديد من المباريات الدولي ماجد الشمراني كان الأبرز، وتكليف طاقم حكام سعودي بإدارة نهائي الكأس مطلب رياضي”.

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