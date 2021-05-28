الصين تهدف للوصول إلى العالمية في مجال الرياضة 

المواطن- متابعة

قالت الصين، اليوم الجمعة، إنها ستشيد مراكز تدريب جديدة للشباب وستشجع المدن الرئيسية على تنظيم بطولتين أو أكثر للرجال والسيدات؛ بهدف تحسين مستوى كرة القدم في البلاد حتى تصبح قوة عالمية كبيرة على مستوى اللعبة.

وبحسب وكالة رويترز، فقد قالت الإدارة العامة للرياضة في الصين إنها ستعمل على وصول بطولات الدوري المحلية لأعلى مستوى في آسيا بحلول 2030.

الاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية

وتعهدت الإدارة العامة للرياضة في الصين بالاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية في تشجيع المشاركة وتحسين أساليب الإدارة وتشييد بنية تحتية بهدف إنشاء استاد واحد على الأقل لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2025.

دعم الكرة النسائية

كما وعدت الإدارة بدعم الكرة النسائية على مستوى الاحتراف وتشجيع الاستثمار المتنوع في هذا المجال والذي يجمع بين الكيانات الحكومية والخاصة إلى جانب المنظمات الاجتماعية والأفراد.

مركز المنتخب الصيني عالميًا

ورغم كل هذه الجهود والطموحات تأهل المنتخب الصيني لنهائيات كأس العالم مرة واحدة فقط، كانت في 2002 وحاليًا يحتل المركز 77 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) خلف دول صغيرة مثل الرأس الأخضر.

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