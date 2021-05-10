الضمان الصحي: التأمين الحالي مختلف عن التغطية الطبية للمصابين بكورونا أثناء السفر

المواطن - الرياض

أكد مجلس الضمان الصحي أن التأمين الحالي مختلف عن تأمين السفر الذي يوفر الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أثناء السفر إلى الدول الأخرى.

جاء ذلك ردًّا من الحساب الرسمي للمجلس على استفسار في هذا الشأن عبر موقع تويتر، اليوم الاثنين.

942 إصابة جديدة:

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (942) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفاة رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1064) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (409,740) حالة ولله الحمد.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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