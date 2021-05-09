الضمان الصحي : تأمين السفر يغطي الحجر الصحي والإخلاء الطبي وفوات الرحلات

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، عثمان القصبي، تفاصيل تأمين السفر لتغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا والفئات الملزمة به.

تغطية تأمين السفر

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أبرز القصبي الحالات التي يغطيها التأمين المتمثلة في أن يغطي المصاريف الطبية الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا كـ (غرف الطوارئ، والرعاية العاجلة، والنقل في الحالات الطارئة، وتكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بفيروس فيروس كورونا، والإخلاء الطبي، والأمور المرتبطة باختصار أو فوات الرحلات الخاصة بظروف فيروس كورونا).

قنوات الحصول على التأمين

وأفاد أن قنوات الحصول على تأمين السفر تتمثل في اعتماد وعاء تأميني مكون من تحالف 12 شركة، واختيار شركة التعاونية للتأمين لقيادة هذا التحالف، وتسهيل الحصول على التأمين، وأبان القصبي أن التأمين لا يغطي أي مصاريف لاختبار فحص فيروس كورونا، مفيدًا أنه يغطي الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا (المصاب / المخالط) ولا يغطي الحجر الوقائي الذي تشترطه بعض الدول عند القدوم إليها.

الفئات المسموح لها بالسفر للخارج

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخرًا أنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:

أولًا: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانيًا: المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثًا: المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

بوليصة تأمين السفر

وقالت وزارة الداخلية إنه بالنسبة للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يجب عليهم أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

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