الطائي ثالث الصاعدين لدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح الطائي في خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022.

الطائي إلى دوري المحترفين:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد نظيره عرعر اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، ليضمن التأهل إلى دوري المحترفين رسميًّا.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي رصيده إلى 77 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ليحسم التأهل إلى دوري المحترفين الموسم الجديد.

الحزم والفيحاء يصعدان:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قد نجح في خطف أولى بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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