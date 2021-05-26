الطاقة الذرية تحذر من أمر خطير للغاية بشأن نووي إيران

المواطن- متابعة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم مقلق للغاية، متابعًا أنها تخصبه بدرجات نقاء لا يصل إليها سوى الدول التي تصنع قنابل.

وجاء ذلك في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأربعاء، وتأتي تصريحاته في وقت تتفاوض فيه إيران مع قوى عالمية في جنيف لتحديد الخطوات التي يتعين على طهران والولايات المتحدة اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية للعودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية.

تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%

وقال جروسي للصحيفة: تخصيب دولة ما لليورانيوم بدرجة نقاء 60% أمر خطير للغاية؛ ذلك أن هذه النسبة تعني أنه يستخدم في إنتاج السلاح ويكون التخصيب التجاري من اثنين إلى ثلاثة% فقط.

العودة لاتفاق 2015 يمثل احتمالًا بعيدًا

وقال جروسي إنه في حين أن أغلب الإجراءات التي اتخذتها طهران يمكن العدول عنها بسهولة نسبيا، إلا أن مستوى البحث والتطوير الذي تم الوصول إليه يُعد مشكلة، متابعًا: لا يمكنك إعادة الجني إلى القمقم، برنامج إيران نما وأصبح أكثر تطورا، لذلك فإن العودة المباشرة لاتفاق عام 2015 لم تعد ممكنة، ما يمكن عمله هو إبقاء أنشطتها دون مستويات 2015.

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