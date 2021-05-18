الطلب المحلي يتجاوز طاقة الخطوط السعودية

المواطن - الرياض

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الاثنين: إن الشركة تخطط للعودة إلى الربحية بحلول 2024.

ويعاني قطاع الطيران العالمي معاناة شديدة من جراء جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في وقف تحليق أعداد كبيرة من الطائرات أو طيرانها شبه خاوية.

رحلات داخلية:

لكن إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية، أبلغ معرض سوق السفر العربي في دبي أن الطلب على الرحلات الداخلية يتجاوز الطاقة الاستيعابية للشركة، بحسب “العربية”.

وبدأت المملكة، في أولى ساعات اليوم الاثنين، تسيير أولى رحلات الطيران للسعوديين، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.

فئات مسموح لها بالسفر:

وكانت الجهات المعنية وبحسب ما أقرته وزارة الداخلية، قد حددت فئات يسمح لها بالسفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

إضافة إلى المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات، كما ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

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