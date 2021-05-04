الطيران المدني: المطارات جاهزة بعد السماح لسفر المواطنين للخارج

المواطن - الرياض

تماشيًا مع إعلان السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن والعودة إليه، وتنفيذًا لتوصيات الجهات المعنية؛ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استعداد المطارات السعودية للتشغيل الدولي، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية ابتداء من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م.

المسموح لهم بالسفر:

وأوضحت الهيئة أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فإن المسموح لهم بالسفر هم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعي لقاح (کوفيد 19) کاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (کوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

تنبيهات هامة:

ونبهت هيئة الطيران المدني عموم المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشتراطات البلد المقصود من خلال الناقل الجوي، واتباع إرشادات تلك الدول؛ حتى يتمكنوا من السفر الأمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكاليات أو صعوبات.

من جهته، قدم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على حرصها للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة وفقًا للاشتراطات الصحية المعتبرة، منوهًا بالجهود الناجحة التي بذلتها حكومة المملكة في سبيل مكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني سخرت إمكانياتها وجهودها كافة لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، وتهيئة المطارات بجميع خدماتها ومرافقها لتعود كما كانت، مشيرًا إلى أن الهيئة وضعت في اعتبارها المعايير الصحية من أجل تحقيق سفر آمن ومطارات توفر سبل السلامة.

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