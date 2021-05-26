الطيران المدني تُصدِر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات

المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر أبريل 2021م.

الخطوط السعودية الأقل شكاوى

وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوي التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر أبريل الماضي إذْ بلغت (276) شكوىً، ورصد المؤشر أنّ الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع ثلاث شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدّد لشهر أبريل وصلت إلى 75%، بينما حلّ طيران ناس ثانياً بواقع (12) شكوىً لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 92%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصلت عدد شكاوى (43) شكوىً لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدّد وصلت إلى 77%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر أبريل عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.

مطار الملك فهد الدولي الأقل شكاوى

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات، أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر أبريل بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدّد وصلت إلى 67%، بينما حلّ ثانيًا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر قُدِّمت على المطار وجرى إغلاقها بنسبة 67%، فيما جاء مطار أبها الدولي ثالثاً بواقع شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدّد وصلت إلى 50%، وحلّت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر وهي (مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الطائف الدولي، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، مطار عرعر، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الجوف الدولي، مطار بيشة، مطار وادي الدواسر).

وأوضحت الهيئة أنّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلّ شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات؛ لتطوير وتحسين الخدمات.

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