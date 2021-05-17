الطيران المدني: نعلن التحليق مجددًا إلى كل حُلم لم يحقق بعد

المواطن - الرياض

أعلن ‏المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، أنه بعد طول الغياب يعود التحليق مجددًا إلى كلّ حُلم لم يُحقق بعد.

بعد طول الغياب .. نعلن التحليق مجددا إلى كلّ حُلم لم يُحقق بعد، و ⁧#استعدادًا_للصعود⁩، تسلّح بقواعد المرحلة الجديدة ✈️ مع تمنياتنا لكم ب ⁧#رحلة_آمنة⁩ .. .

. ⁧#الطيران_المدني pic.twitter.com/ciwHwnydUo — إبراهيم الروساء (@Alrwsa) May 16, 2021

وتابع الروساء في تغريدة له عبر تويتر: استعدادًا للصعود، تسلّح بقواعد المرحلة الجديدة مع تمنياتنا لكم برحلة آمنة.

وبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين، اعتماد سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك لعدد من الفئات.

وتوافد عدد كبير من المسافرين في صالات السفر في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، والمنافذ الأخرى بما فيها البرية في مختلف مناطق البلاد، وذلك قبيل ساعات من انطلاق أولى الرحلات.

رفع تعليق سفر المواطنين:

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في 2 مايو الجاري، أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:

الفئات المسموح لها بالسفر:

أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح “كورونا” كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانيًا: المواطنون المتعافون من فيروس “كورونا”، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثًا: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر “كورونا” خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

شارك الخبر







شارك الخبر