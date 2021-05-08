العالم يترقب سقوط حطام الصاروخ الصيني

المواطن- محمد داوود- جدة

تتجه أنظار الجميع لمراقبة السماء في انتظار سقوط حطام الصاروخ الصيني CZ-5B R/B، الخارج عن السيطرة وتفككه في الغلاف الجوي في الساعات المقبلة، على الرغم من أن موقع ووقت سقوطه غير معروف بشكل دقيق حتى الآن.

احتراق معظم حطام الصاروخ الصيني:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن أحدث التوقعات الصادرة عن (مراقبة الفضاء والتتبع الأوروبية) تشير إلى أن جسم الصاروخ CZ-5B R/B، سيسقط في وقت مبكر من صباح غد الأحد 09 مايو 2021، ويتوقع أن يكون ذلك عند الساعة 03:24 فجرًا بتوقيت السعودية، ويتوقع يحترق معظم الحطام الناتج عن الصاروخ، ومن غير المرجح أن يتسبب في أي ضرر حسب تأكيدات الصين.

السقوط فوق اليابسة:

وبين أنه لم يتم تحديد موقع سقوط جسم الصاروخ الصيني CZ-5B R/B، ولكن يمكن أن يكون في أي مكان على طول مساحات شاسعة من الكرة الأرضية، وهناك احتمال أن تسقط أجزاء من الصاروخ فوق اليابسة، ربما في منطقة مأهولة بالسكان، كما حدث في مايو 2020، عندما تساقطت قطع من جسم الصاروخ السابق لونج مارش 5 بي على ساحل العاج وألحق أضرارًا بعدة مبانٍ، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وزنه 20 طنًّا:

واستدرك، أن جسم الصاروخ الفارغ الآن في مدار إهليلجي حول الأرض، حيث يتم جره نحو سقوط غير متحكم فيه، وهو أحد أكبر الحطام الفضائي الذي سيسقط نحو الأرض، حيث يبلغ وزنه 20 طنًّا، كما أن تساقط الحطام من إطلاق الصواريخ الصينية أمر مألوف داخل الصين، ففي أواخر إبريل 2021، أصدرت السلطات في مدينة شيان بإقليم هوبي، إشعارًا للناس في المحافظة المحيطة للاستعداد للإخلاء، حيث من المتوقع أن تهبط أجزاء في المنطقة.

استكشاف القمر والمريخ:

واختتم أبو زاهرة إلى القول: “تعتبر عائلة صواريخ لونغ مارش 5 جزءًا لا يتجزأ من طموحات الفضاء الصينية على المدى القريب، بدءًا من تسليم الوحدات وطاقم المحطة الفضائية المخطط لها إلى إطلاق المسابير الاستكشافية إلى القمر والمريخ، منوهًا بأن الصاروخ لونغ مارش 5B- انطلق من جزيرة هاينان الصينية في 29 إبريل 2021 مع وحدة (تيانهي) غير المأهولة، وهي الجزء الرئيسي ضمن مشروع محطة الفضاء الصينية.

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