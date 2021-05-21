العالم يستعد لأضخم حملة تلقيح في التاريخ بـ50 مليار دولار

المواطن - متابعة

اقترح صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد-19، تهدف إلى تطعيم 40% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2021.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، خلال “قمة الصحة العالمية” المقامة في روما، في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين: “يحدد مقترحنا أهدافًا وتقديرات لاحتياجات التمويل ويطرح تحرّكًا براغماتيًّا”.

وتهدف الخطة، التي تتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي مستدام وطويل الأمد، للتوصل إلى تطعيم 60% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2022.

نهاية الأزمة الصحية:

أشار القائمون على التقرير إلى أنه بات معروفًا الآن بأنه “لن تكون هناك نهاية حقيقية للأزمة الاقتصادية، ما لم تنته الأزمة الصحية”.

وأكدوا أنه من مصلحة كافة الدول وضع نهاية حاسمة للوباء.

وقالت جورجييفا: “نحذّر منذ مدة من التفاوت الخطير في الثروات الاقتصادية. سيزداد الأمر سوءًا مع اتساع الفجوة بين الدول الثرية القادرة على الوصول إلى اللقاحات والدول الفقيرة التي لا تملك هذه القدرة”.

سد الثغرة:

في أواخر إبريل، تم تطعيم أقل من 2% من سكان إفريقيا، بينما تلقى أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة، وأكثر من 20% من سكان أوروبا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بحسب صندوق النقد الدولي.

ويمنح الصندوق أولوية لسد الثغرة في عمليات التطعيم وإعادة العالم إلى مسار النمو. وشددت جورجييفا على أن الهدف هو “المساعدة على السيطرة بشكل ملموس على الوباء في كل مكان من أجل مصلحة الجميع”.

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