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العثور على طن من المواد شديدة الانفجار في بغداد
تعود إلى عصابات داعش الإرهابية

العثور على طن من المواد شديدة الانفجار في بغداد

2021/05/04
الساعة 4:33 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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العثور على طن من المواد شديدة الانفجار في بغداد
المواطن- متابعة

قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على طن من المواد شديدة الانفجار في أطراف العاصمة بغداد.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فقد ذكرت الخلية أنه وفقًا لمعلومات استخبارية وتكثيفا للجهد الميداني، تمكنت إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من ضبط 1000 كغم من المواد شديدة الانفجار والتي تدخل في صناعة العجلات والعبوات الناسفة، وتعود إلى عصابات داعش الإرهابية، وكانت تسعى تلك العصابات لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة.

العثور على طن من المواد شديدة الانفجار في بغداد

انفجارات عديدة في العامين الآخرين

ويذكر أن العاصمة بغداد شهدت خلال العامين الأخيرين انفجارات عديدة لمخازن أسلحة وعتاد غير معلومة كانت موضوعة داخل أحياء سكنية أودت بحياة عدد من المدنيين.

العثور على طن من المواد شديدة الانفجار في بغداد

الإرهاب وتجارة الأعضاء البشرية 

وفي سياق آخر، كانت قيادة عمليات بغداد، قد أعلنت اليوم القبض على أشخاص متهمين بالإرهاب والسرقة وتعاطي المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية، على خلفية تأمين 64 مركزًا انتخابيًا.

وتم اعتقال 16 متهمًا وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمون بتعاطي مواد مخدرة ضبطت بحوزتهم كمية من مادة الكريستال.

العثور على طن من المواد شديدة الانفجار في بغداد


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