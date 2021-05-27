العرفج عن لقاء الأمير محمد بن سلمان: مصطلح الشغف أول مرة يرد في أدبيات الدولة السعودية

المواطن - الرياض

تناول عامل المعرفة الأستاذ أحمد العرفج، خلال حلقة اليوم من يا هلا بالعرفج على شاشة روتانا خليجية، العديد من الموضوعات التي تهم القارئ السعودي والعربي.

لقاء ولي العهد ومصطلح الشغف:

وتطرق العرفج خلال الحلقة إلى لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، موضحًا أن كلمة ولي العهد حول مصطلح “الشغف” أول مرة يرد في أدبيات الدولة السعودية منذ إنشائها.

وأضاف العرفج معنى الشغف أن يتملكك الحماس بمعنى تأتي عملك قبل الموعد وتخرج قبل الموعد حبًّا وشغفًا في العمل.

رسالة للمعلمين والمعلمات:

ووجه العرفج خلال الحلقة رسالة للمعلمين والمعلمين، مؤكدًا أن عملية تطوير التعليم مستمرة في المملكة.

وتناول العرفج في حلقة اليوم من يا هلا بالعرفج حديث د. سعود الشهري الخبز الأبيض والخبر الأسمر وفوائد وأضرار كل منهما.

خطوات في هدم وبناء العادات:

وعرج العرفج خلال الحلقة إلى كتاب (خطوات في هدم وبناء العادات)، موضحًا أن الكتاب يقول للقارئ كيف تتخلص من أي عادة في حياتك؟

وتطرق العرفج خلال الحلقة عن فوائد المشي، كما تناول حديث الإعلامي ‎أحمد الشقيري عن فوائد المشي، وكيف خاطب الشقيري الشباب بأسلوب عصري يناسب أفكارهم.

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