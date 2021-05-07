العويران يثير الجدل قبل قمة الشباب والهلال

المواطن - محمد سمعه

أثار سعيد العويران نجم الشباب السابق، الجدل وذلك قبل مواجهة فريقه السابق لنادي الهلال مساء اليوم الجمعة.

ونشر العويران، مقطع فيديو قديم لـ مباراة بين الهلال والشباب في تسعينيات القرن الماضي عبر حسابه في “تويتر حيث علق قائلًا: “بكرة نفرح وغيرنا يفرح بإذن الله”.

وظهر العويران وهو لاعب بمقطع الفيديو الذي نشره، حيث سجل هدفًا في شباك الهلال ثم احتفل به على طريقته.

الشباب يطارد المتصدر

يذكر أن الشباب يتواجد حاليًا بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

التعادل حسم نتيجة الدور الأول

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يوم 31 ديسمبر الماضي، حيث سجل البرتغالي فابيو مارتينيز هدف الليث في الهلال، بينما سجل صالح الشهري هدف الهلال في شباك الشباب.

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