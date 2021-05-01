العويس: خروج أهلي جدة يُحزنني

المواطن - محمد سمعه

أكد الحارس محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ أهلي جدة، أنه حزين لخروج فريقه من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتحدث العويس بعد مباراة الراقي والدحيل القطري قائلًا: “حزين للخروج، والمستوى الجيد لا يؤهلان الفريق للدور المقبل وكان لابد من تحقيق الانتصار المنشود”.

وتابع العويس: “راض عن المستوى الذي قدمناه وبإذن الله يتم استثماره بمواجهات الدوري”.

وواصل حارس أهلي جدة قائلًا: ” اللاعبون قدموا قصارى جهدهم، وأشكرهم على عملهم طوال أحداث اللقاء”.

أحداث مباراة أهلي جدة والدحيل

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل فريقي الأهلي والدحيل ، حيث لم ينجح أي منهم في إحراز الهدف الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح الدحيل في افتتاح النتيجة عبر اللاعب الكيني مايكل أولونجا بالدقيقة الـ62، ثم تمكن اللاعب هيثم عسيري بالدقيقة الـ73 من إحراز هدف التعادل للراقي بمعاناة.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين الأهلي والدحيل.

وأصبح رصيد الراقي بعد التعادل 9 نقاط، وهو نفس رصيد الدحيل.

وتأهل استقلال طهران بشكل مباشر إلى دور ثمن النهائي بعد فوزه على الشرطة بهدف دون رد.

تعادل الأهلي يؤهل الهلال

وتسبب التعادل بين أهلي جدة والدحيل، في خروج الفريقين وتأهل نادي الهلال إلى دور ثمن النهائي كثاني المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، رغم خسارته أمام نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

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