الغذاء والدواء : احذروا غسل الدجاج النيء قبل طبخه

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من غسل الدجاج النيء، حيث يساهم في نشر البكتيريا على أسطح المطبخ.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بأن من الأفضل طبخ الدجاج دون غسيل لأن طبخه جيدا يقتل جميع البكتيريا الموجودة.

الحفاظ على الدجاج

ونصحت الهيئة بتغطية الدجاج النيئ ووضعه أسفل الثلاجة للحفاظ على الطعام من التلوث بسبب سوائل الدجاج.

وأكدت على أهمية غسل وتنظيف جميع الأواني المستخدمة في إعداد الدجاج النيء وكذلك غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية لأن ذلك يسهم بإيقاف انتشار البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.

التأكد من نضج الدجاج

وأشارت إلى أنه يمكن التأكد من نضج الدجاج من خلال قطع أكبر جزء منه للتأكد من نضجه.

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