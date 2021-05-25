الفتح يتألق بثلاثية ضد القادسية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد القادسية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق النموذجي لفوز هام بثلاثية دون رد.

الفتح ضد القادسية:

وبدأت مباراة الفتح ضد القادسية التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، وضغط النموذجي بقوة قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 19 دقيقة.

وجاء هدف النموذجي من هجمة مرتدة سريعة من الجانب الأيمن، نجح ميتشل تي فريدي في تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، واستمرت محاولات الفريقين، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر القادسية بهدف نظيف.

النموذجي يواصل التألق بثنائية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن البيروفي كريستيان كويفا من تعزيز تقدم فريقه ضد نظيره القادسية بهدف ثانٍ عند الدقيقة 58 من كرة ثابتة من خارج منطقة نفذها نجم النموذجي بشكل مميز.

ونجح هلال سوداني في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة من داخل من منطقة الجزاء عند الدقيقة 69، واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الفتح ضد القادسية بفوز النموذجي بنتيجة 3/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى 44 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة ليتراجع إلى المركز الـ12.

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