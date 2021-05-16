الفراج: الفرق المهددة بالهبوط تُعطل المتنافسين على اللقب

المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي وليد الفراج على نتائج مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي اُختتمت، منافساتها، مساء اليوم السبت.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: اليوم مباراة ضمك والاتحاد تكمل مباراة الهلال والباطن.. الفرق المهددة بالهبوط شوكة للمتنافسين على اللقب.. مباريات الاتحاد القادمة صعبة.. حتى مباريات ضمك يا لطيف.. مافي مباراة سهلة..#قناة_SBC pic.twitter.com/pGXo62qLut — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 15, 2021

الفراج يُعلق على نتيجة مباراتي الهلال والاتحاد

وتحدث وليد الفراج عن تعثر الزعيم والعميد في الجولة الـ27، قائلًا: “اليوم مباراة ضمك والاتحاد تكمل مباراة الهلال والباطن.. الفرق المهددة بالهبوط شوكة للمتنافسين على اللقب”.

وأضاف الفراج خلال برنامج “الدوري مع وليد”: “مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد القادمة صعبة، ما في مباراة سهلة خلال الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

نتائج مباريات الجولة الـ27

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ27 كالتالي؛ الشباب يخسر ضد الاتفاق ليفرط في فرصة تقليص الفارق مع الهلال على صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الفيصلي على أبها، وتجاوز النصر عقبة العين.

وتعادل الهلال ضد الباطن، واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات وفاز على القادسية، وتمكن الوحدة من الفوز على الفتح، فيما تجاوز التعاون عقبة الرائد، واُختتمت منافسات الجولة الـ27 بتعادل الاتحاد وضمك إيجابيًا.

وحافظ الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم تعادله مع الباطن، فيما تراجع الاتحاد إلى المركز الرابع، ويمكن الاطلاع على الترتيب بعد نهاية الجولة الـ27 عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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