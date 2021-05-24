الفراج يتذكر الراحل عادل التويجري بعد تتويج الهلال

المواطن - مروة نبيل

تذكر الإعلامي وليد الفراج، الناقد الرياضي الراحل عادل التويجري بعد تتويج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وليد الفراج يتذكر عادل التويجري:

وبدا وليد الفراج متأثرًا أثناء الحديث عن الراحل عادل التويجري، وقال في بداية حلقته من برنامجه “الدوري مع وليد”: “اليوم وسط الاحتفالية لا يخفي عليكم، في غصة فاقد أحد، الله يرحمك يا أبو غيداء”.

وكان الإعلامي عادل التويجري قد توفي بداية الشهر الجاري إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وسبق له العمل في نادي الهلال كمدير للمركز الإعلامي وعضو في مجلس الإدارة خلال فترة رئاسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

الهلال يتوج بلقب دوري محمد بن سلمان:

ولعب الهلال ضد التعاون ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف دون رد ليحصد اللقب رسميًّا قبل الجولة النهائية للمسابقة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 62 بطولة في جميع المسابقات المحلية والقارية التي شارك فيها، ويُعد تتويجه بلقب الدوري السعودي هو الأكثر في مسيرته بـ17 لقبًا، ويمكن الاطلاع على بطولاته عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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