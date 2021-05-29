الفريق الأقرب لضم أنسيلمو من الوحدة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب البرازيلي أنسيلمو، نجم الفريق الكروي الأول بـ الوحدة، أصبح قريبًا من مغادرة فرسان مكة والانضمام لفريق آخر بعد نهاية الموسم الحالي.

أنسيلمو في طريقه إلى الأهلي:

وبحسب التقارير الصحفية فإن أنسيلمو قرر الانضمام للنادي الأهلي إذا هبط فرسان مكة بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى.

وسيلعب فرسان مكة مع الشباب، غدًا الأحد في ختام مباريات دوري المحترفين، حيث يحتاج الفريق تحقيق الفوز، مع خسارة فريقي ضمك والباطن للبقاء في دوري المحترفين.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد فرسان مكة بالمركز الـ15 “قبل الأخير” في جدول الترتيب.

الوحدة عانى منذ بداية الموسم:

وعانى الوحدة كثيرًا منذ بداية الموسم الحالي حيث ودع دوري أبطال آسيا بالإضافة لتراجعه في النتائج بـ دوري المحترفين، وإقالة المدرب الأردني محمود الحديد الذي أشرف على تدريب الفريق الكروي الأول.

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