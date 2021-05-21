الفطر الأسود لم يرصد خارج الهند وهذه خطورته

المواطن- محمد داوود- جدة

قال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن: إن مرض الفطر الأسود الذي سجل في الهند لبعض المرضى الذين يعانون من كورونا لم يسجل خارج الهند وما زال محصورًا في بعض ولايات الهند، إذ إن هناك مؤشرات بأن حدوث هذه الحالات مرتبطة بالأشخاص الذين يعالجون بالستيرويدات ومن يعانون سابقًا من مرض السكري، وضعف المناعة.

تصيب الجيوب الهوائية:

وأضاف في تصريحات لـ”المواطن“، أن مرض الفطر الأسود ينتج عن كائنات تُسمى العفنيات، ويمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد، وهذه العفنيات موجودة بشكل طبيعي في التربة والمواد العضوية المتحللة، ولكن بمجرد دخولها جسم الإنسان يمكن أن تصيب الجيوب الهوائية خلف الجبهة والأنف وعظام الوجنتين وبين العينين والأسنان.

ازدواج وفقدان الرؤية:

وأضاف: أن أهم الأعراض التي رصدت في حالات العفن الفطري هي: اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف وفقدان الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم، وتزيد هذه العدوى من فترة الاعتلال وزيادة الوفيات بين مرضى كورونا، ويضطر الأطباء إلى إزالة عظام الفكّ والعيون، لمنع انتشار المرض من الوصول إلى الدماغ، وترك المريض مشوهًا بشكل دائم.

دراسة خفايا الستيرويدات:

وتابع أن اكتشاف مرض الفطر الأسود النادر في الهند وإبلاغ منظمة الصحة العالمية أدى إلى تحرك سريع من قبل جميع دول العالم في معرفة تفاصيل وأسرار المرض، مما يعزز من الجهود العلاجية المبذولة لمرضى كورونا، وخصوصًا الذين يعانون من الأمراض المزمنة وضعف المناعة ومرض الإيدز وغيرهم، كما أعطى الباحثين فرصة دراسة علاقة العلاج بالستيرويدات بحدوث المرض النادر.

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