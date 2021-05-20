الفطر الأسود مرض يجتاح الهند ويُعالج بإزالة عيني المصاب وفكه العلوي

المواطن _ متابعة

صدمت السلطات الهندية الجميع بإعلانها تطورات مفاجئة وأجواء مرضية قاسية تعيشها الآن في ظل تفشي فيروس كورونا حتى أصبح الأمر خارج السيطرة، عقب ظهور مرض الفطر الأسود مع انتشار هذه العدوى المميتة بين مرضى مصابين بفيروس كورونا وتخصيص أجنحة خاصة في مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي لإغاثة المرضى.

الفطر الأسود خطر جديد يهدد حياة مصابي كورونا

وصرحت السلطات بأن الآلاف أصيبوا بداء الفطر العفني ويُعرف باسم الفطر الأسود وهو نادر في الأحوال العادية في جميع أنحاء الهند التي تكافح موجة كوفيد-19 والتي أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص في الشهر الماضي.

وفاة أكثر من 50% من المصابين بالمرض

ويؤدي مرض الفطر الأسود إلى وفاة أكثر من 50% من المصابين به في غضون أيام، وفي بعض الحالات، يقوم الجراحون بإزالة العينين والفكين العلويين لوقف انتشار العدوى.

إنشاء أجنحة خاصة في ثلاثة مستشفيات لاستقبال المرضى

وأوضح بعض الأطباء أن الاستخدام المفرط للأدوية المعروفة باسم الستيرويدات لمكافحة فيروس كورونا يقف وراء تفشي الإصابة بالفطر الأسود، بحسب موقع العربية.

وأكد رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال أنه سيتم إنشاء أجنحة خاصة في ثلاثة مستشفيات للتعامل مع العدد المتزايد من حالات الفطر الأسود، متعهدًا بضمان حصول جميع المرضى على الأدوية التي يحتاجون إليها.

وأفادت تقارير إعلامية أن هناك أكثر من 200 مريض بالفطر الأسود في مستشفيات نيودلهي مع وجود العشرات في قوائم انتظار للحصول على سرير.

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