الفطر الأصفر أكثر ترويعاً من سابقيه ويسبب القيح وبطء التئام الجروح

المواطن - متابعة

تواجه الهند حالياً موجة قاسية من فيروس كورونا، فبعد الفطرين الأسود والأبيض، تواجه البلاد الفطر الأصفر، الذي يعد أكثر خطورة.

ويكافح الأطباء في الهند، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار و300 مليون نسمة، عدوى فطرية قاتلة تؤثر على مرضى فيروس كورونا، أو أولئك الذين تعافوا من المرض.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن الهند تشهد حالياً نوعاً خطيراً من عدوى الفطر يدعى الفطر الأصفر، حيث قالت نقلاً عن خبراء إن الفطر المذكور أكثر ترويعاً من سابقيه، بسبب الطريقة التي يؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.

أعراض الفطر الأصفر:

وخلافاً للفطرين السابقين اللذين يظهران أولاً على الوجه، يبدأ الفطر الأصفر داخل الجسم قبل أن يظهر على سطحه، مما يسبب القيح وبطءَ التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن يسبب أعراضاً مدمرة مثل فشل الأعضاء، لذلك من الضروري أن يطلب المرضى المساعدة من العدوى بمجرد أن يبدؤوا في ملاحظة الأعراض.

وبحسب وسائل إعلام هندية، تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في مدينة غازي آباد بولاية أوتار براديش شمالي الهند.

أكثر خطورة:

وعلى الرغم من عدم توفر الكثير من المعلومات حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

وتشهد الهند حالياً ارتفاعاً كبيراً في عدوى الفطريات، وكانت البداية مع الفطريات السوداء ثم الفطريات البيضاء.

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