الفوزان يوضح حكم من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وقد فاتته العشاء

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، حكم من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وقد فاتته صلاة العشاء.

معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(حكم من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وقد فاتته صلاة العشاء ؟) pic.twitter.com/Yc5KOKvuv0 — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) May 2, 2021

إكمال الصلاة بعد تسليم الإمام

وقال الشيخ الفوزان في مقطع صوتي عبر “تويتر” رئاسة الإفتاء ، نعم يدخل معاهم بنية الفريضة فإذا سلم الإمام من صلاة التراويح يقوم ويكمل صلاته.

وأضاف الشيخ الفوزان أنه لايصح لمن فاتته الصلاة أن يصلي لوحده و المسجد فيه جماعة يصلون , موضحاً بقوله إن كان في المسجد جماعة يصلون الفريضه يصلي معاهم فإذا لم يجد أحداً يدخل مع الإمام في التروايح و إذا سلم يقوم ويكمل صلاته.

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