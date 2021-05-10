الفوزان يوضح مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها.

معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها) pic.twitter.com/zM2dM8bmjv — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) May 10, 2021

كفارة العاجز عن الصيام:

وقال الفوزان في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إن كفارة العاجز عن الصيام يدفع عن رمضان كله 45 كيلو من الطعام سواء لمسكين واحد أو لأسرة فكله سواء.

وتابع أنه لو زاد عليها فهذا مستحب.

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