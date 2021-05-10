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الفوزان يوضح مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها
يدفع عن رمضان كله 45 كيلو من الطعام

الفوزان يوضح مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها

2021/05/10
الساعة 10:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الفوزان يوضح مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها
المواطن - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، مقدار كفارة العاجز عن الصيام وكيفية إخراجها.

كفارة العاجز عن الصيام: 

وقال الفوزان في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إن كفارة العاجز عن الصيام يدفع عن رمضان كله 45 كيلو من الطعام سواء لمسكين واحد أو لأسرة فكله سواء.

وتابع أنه لو زاد عليها فهذا مستحب.

 


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‎تعليق واحد

  1. ليث المدرس

    من الافضل ان تسمى فدية وليست كفاره كما جاء في القران الكريم .
    ولماذا اوزان من الطعام ؟؟؟ لماذا لم تكن نقود ومن الممكن شراء الطغام بها .
    هل تتساوى 45 كيلو من اللحم مع 45 كيلو من البيض او العيش مثلا .
    هذه فتوى غير صحيحه .
    القران يقول فدية طعام مسكين وهل وجبة الطعام في مصر مثلا تتساوى مثل وجبة الطغام في بيروت ؟
    شكرا للمفتي

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