الفيصلي بطلًا لـ كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى بتاريخه

المواطن - محمد سمعه

حقق الفيصلي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى بتاريخه، وذلك بعد الفوز على التعاون بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

أحداث مباراة الفيصلي والتعاون

وفي الشوط الأول سجل التعاون عبر تاوامبا بالدقيقة الـ14 ثم تعادل تفاريس للفيصلي قبل أن يُسجل كاكو للتعاون من ركلة جزاء بالدقيقة الـ44.

هاتريك تفاريس يعيد اللقب للفيصلي

وعند بداية الشوط الثاني، تمكن اللاعب تفاريس من إحراز الهدف الثاني للفيصلي بالدقيقة الـ60 من تصويبة مباغتة.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها لشوطين إضافيين، سجل تفاريس الهدف الثالث للفيصلي بالدقيقة الـ93 من رأسية قاتلة، ليحقق عنابي سدير اللقب بـ 10 لاعبين بعد طرد اللاعب محمد النخيلان من عنابي سدير.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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