الفيصلي لا يفوز على ملعب أندية الرياض

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي خارج أرضه ضد أندية الرياض ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي يُعاني أمام أندية الرياض

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لم ينجح في تحقيق الفوز على أندية الرياض بملعبهم آخر 9 مواجهات.

ولفت إلى أن عنابي سدير تعادل 3 مرات وخسر 6 مباريات خلال آخر 9 زيارات لأندية الرياض ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مواجهته ضد النصر اليوم.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب النصر ضد الفيصلي عند الساعة 9:40 مساء اليوم على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع عنابي سدير في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة من 26 مواجهة.

شارك الخبر







شارك الخبر