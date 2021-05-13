الفيصلي وأبها لا يتعادلان بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفيصلي وأبها للظهور بشكل مميز خلال مباراتهما المقبلة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي وأبها لا يعرفان التعادل:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات الفيصلي وأبها في البطولة، ولم يتعادلا في أي لقاء من قبل.

ولعب الفريقان 3 مباريات سابقة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق الفوز مرتين، فيما فاز أبها في مواجهة واحدة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي وأبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.

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