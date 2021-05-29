الفيصلي يكشف مصير نجومه الأجانب

المواطن - محمد سمعه

كشف فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي، عن مصير اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق الكروي الأول، وذلك بعد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيصلي محتفظ بـ 70% من نجومه الأجانب:

وتحدث فهد المدلج لإذاعة يو إف إم قائلًا: “70% من اللاعبين الأجانب لا تزال عقودهم مستمرة مع عنابي سدير خلال الموسم المقبل، بينما هناك 30% من الأجانب سوف يتم التفاوض معهم لحسم مصيرهم بالفترة المقبلة مع الفريق”.

وتابع المدلج قائلًا: “بريكليس شاموسكا سيرحل لتدريب الشباب، وعنابي سدير لديه 20 ملفًا لأجهزة فنية جديدة سوف ندرسها بداية من الغد الأحد، ومن ثم سنختار 4 ملفات للمفاضلة بينهم واختيار المدير الفني الجديد للفريق”.

دعم مليوني ريال لـ عنابي سدير:

جدير بالذكر أن عدد من أعضاء الشرف بـ عنابي سدير قدموا دعم قدره مليوني ريال بمناسبة تتويج الفريق الكروي الأول بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين أول أمس الخميس.

وكان الفيصلي فاز على التعاون في نهائي كأس الملك بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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