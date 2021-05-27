الفيصلي يواجه الهلال بالسوبر السعودي ويصعد لآسيا للمرة الأولى بتاريخه

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في التتويج بلقب كأس الملك، ليحقق العديد من المكاسب أبرزها خوض كأس السوبر السعودي.

الفيصلي بطلًا لـ كأس الملك

وانتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الفيصلي التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بنهائي كأس الملك، بتحقيق عنابي سدير لفوز هام بثلاثية مقابل هدفين، ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قريبًا من خطف لقب أغلى الكؤوس، حيث تقدم مرتين على عنابي سدير، ولكنه فشل في الحفاظ على تقدمه، واستقبل هدفين، ولم ينجح في استغلال لعب منافسه بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة واستقبل هدفًا قاتلًا.

مكاسب عنابي سدير من حصد الذهب

ومن المقرر أن يواجه عنابي سدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس السوبر السعودي، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًا، على أن يتم تحديد موعد المباراة خلال الفترة المقبلة.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، حيث حصل على مقعد مباشرة إلى المسابقة القارية، وذلك بالإضافة إلى 10 ملايين ريال جائزة التتويج بلقب أغلى الكؤوس.

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