الفيصل يعلن الفائزين بجائزة التميز : أتحدى من يجاري الإنسان السعودي في التقدم والتطور

المواطن - الرياض

هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثانية عشرة عن أعمال عام 1441 هـ، كما هنأ سموه الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، معلنًا عن استمرار موضوع الملتقى في دورته المقبلة.

الفيصل يتوج الفائزين

وقال الأمير خالد الفيصل خلال حفل إعلان الفائزين: “أتقدم بالشكر والتقدير والتهنئة لمن شارك وحضر وفاز، ومما يسعدني التطور والإتقان الذي تشهده الجائزتين، متمنيًا مزيدًا من التقدم والتميز للجميع”.

وفي رد على سؤال لإحدى وسائل الإعلام عن تطور وتفاعل الإنسان السعودي مع التقنية، قال الأمير خالد الفيصل: “أنا أتحدى من يستطيع مجاراة الإنسان السعودي في مسيرة التقدم والتطور، بل أراهن على ذلك”.

أهمية القدوة

وأكد الأمير خالد الفيصل أن اختيار القدوة موضوعًا لملتقى مكة الثقافي أسهم بشكل كبير في إبراز هذا المشروع الثقافي الأمر الذي انعكس على تزايد أعداد المشاركات والمبادرات، مشيرًا سموه إلى أنه على الجانب الأخر فإن جائزة مكة للتميز أحدثت حراكًا ثقافيًا وإداريًا في منطقة مكة المكرمة وهذا هو الهدف منها للوصول للطموحات والآمال.

وزارة الحج والعمرة تحصد المركز الأول

وهنأ الأمير خالد الفيصل الفائزين العشرة في أفرع جائزة مكة للتميز، حيث فازت وزارة الحج والعمرة في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة نظير جهود الوزارة أثناء جائحة فيروس كورونا، وما اتخذته من خطوات لاستحداث الأنظمة التقنية المبتكرة التي من شأنها تطوير وتسهيل خدمة ضيوف الرحمن، من أهمها: مشروع بطاقة الحج الذكية، ومساهمتها الفعّالة في تنظيم وتسهيل العديد من الخدمات في ظل الإجراءات الاحترازية أثناء الجائحة.

الدور الريادي لوزارة الصحة

أما فرع التميز الإداري ففازت وزارة الصحة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي، وفاز بفرع التميز الاقتصادي شركة أكوا باور، نظير مشروعها الرائد في شركة رابغ الثالثة لتحلية المياه والإنتاج المستقل بتقنية التناضح العكسي بطاقة تصديرية تقدر بــــ (600) ألف متر مكعب في اليوم؛ لتصبح إحدى أكبر محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم يتم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

أكاديمية الشعر العربي

وفازت أكاديمية الشعر العربي بجائزة التميز في فرع التميز الثقافي نظير جهودها المتخصصة في تنمية الشعر العربي ودعم دراساته التاريخية والمعاصرة ونشرها، وتأهيل أصحاب المواهب الشعرية والنقدية وتطوير قدراتهم، ودعم الشعراء والنقاد وتشجيعهم وتكريم البارزين والمتميزين منهم، وعقد المؤتمرات والمنتديات والندوات والمحاضرات المتخصصة.

فرع التميز الاجتماعي

أما فرع التميز الاجتماعي ففازت به جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة نظير جهود الجمعية لمواجهة جائحة فايروس كورونا وتعاونهم التام مع الأجهزة المعنية؛ من خلال تجنيد ألفي متطوع يجوبون الأحياء لتفقد المتضررين وتقديم المساعدات، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات لتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع الأزمة من ناحية اجتماعية وصحية وتأهيلهم بما يتوافق مع الحجر المنزلي.

أما فرع التميز العمراني ففاز به مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة نظير مكونات المشروع الذي يقع بحمى المشاعر المقدسة على مساحة مليون وخمسمائة ألف متر مربع، لاستخدامه من قبل الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة أثناء موسم الحج والاستفادة من مواقعهم السابقة بالمشاعر لرفع الطاقة الاستيعابية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث روعي في تصميمه المرونة التي تمكن الجهات من العمل بيسر وسهولة والتواصل بين الجهات.

فروع التميز البيئي والعلمي والإنساني

وفاز بفرع التميز البيئي محطة توليد جنوب جدة بالشركة السعودية للكهرباء نظير مخرجات مبادرة استزراع الشٌعَب المرجانية والبيئة البحرية وذلك باستزراع أكثر من (500) وحدة من الشعب المرجانية، لحماية الحياة البحرية والمحافظة على البيئة لضمان نمو وتكاثر الشعب المرجانية ونمو الأسماك وتعزيز البيئة البحرية والأمن الغذائي للصيادين والتقليل من التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية

كما فازت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بجائزة فرع التميز العلمي والتقني نظير مشاركة الهيئة بفاعلية خلال جائحة فايروس كورونا بتوفير الدعم والمساندة الرقمية للجهات المعنية بإدارة الأزمة، والتي تجسدت في تطوير وإطلاق تطبيقي (توكلنا وتباعد) اللّذَيْنِ أسهما بشكل محوري في مساعدة الجهات ذات العلاقة بالأزمة باستجابة سريعة وفي وقت قياسي وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين.

أما فرع التميز الإنساني ففاز به كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي نظير جهوده العام الماضي في نقل الأحداث التي صاحبت جائحة فيروس كورونا؛ من خلال تقديم الموجز الصحفي اليومي لوزارة الصحة وإبراز جهود المملكة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة ونقل الصورة كاملة، ومتابعة توعية المجتمع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية سواء بالمؤتمرات الصحفية أو عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ مما صاحب ذلك تفاعل مجتمعي أثمر في تميز المملكة في التعامل مع الجائحة.

كما حصل عليها اللواء متقاعد عيد بن سعد العتيبي نظير عمله عندما كان مديرًا لشرطة منطقة مكة المكرمة ومشاركته في الإجراءات الأمنية لتحقيق الأمن والسلامة بالمنطقة وخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة في المواسم الماضية بشكل عام وموسم العام الماضي الاستثنائي بشكل خاص وحصل على الجائزة منذ نشأتها أكثر من 85 جهة حكومية وأهلية وفردا، وحرصت الجائزة على تطوير رؤية وأهداف الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، بتحديث معايير التحكيم لكل فرع بما يحقق الهدف المنشود، كما أنها تهدف إلى تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن، وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة، والتنافس الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج، وحملت الجائزة ومنذ انطلاقتها على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز، سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملًا جماعيًا، وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.

جوائز ملتقى مكة الثقافي

وعلى صعيد متصل، هنأ الأمير خالد الفيصل الفائزين بملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة، في أفرعها الثلاثة، إذ فاز بفرع جائزة الإبداع للمبادرات المؤسسية كل من مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار لجامعة الملك عبدالعزيز، مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني لجامعة جدة، مبادرة تحدي أفكار وحلول للحج والعمرة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وفي فرع جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات (مبادرة برنامج راصد الأمني بمحافظة الطائف، مبادرة يُسر لمحافظة أضم، مبادرة مجتمع واحد أمن واحد لمحافظة جدة والتي قدمتها الدوريات الأمنية بمحافظة جدة).

وفاز بجوائز الإبداع لمبادرات الأفراد (مبادرة الإشارة الهولوجراميه للمواطنة زهراء محمد المرحبي، مبادرة تصميم حُلي ذوي الاحتياجات الخاصة الذكية للمواطنة عهود محمد سحاحيري، مبادرة القناة الرقمية سعودية للمواطنة زكية سهل اللحياني) ثم كرم الأمير خالد الفيصل الرعاة والداعمين.

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