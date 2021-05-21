القائمة الأولية لـ رئاسة وعضوية الأولمبية السعودية

المواطن - محمد سمعه

كشفت اللجنة العامة للانتخابات عن القائمة الأولية المرشحة لـ رئاسة وعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021 إلى 2024.

أعضاء القائمة الأولية لانتخابات اللجنة الأولمبية السعودية:

وجاءت القائمة الأولية مكونة من: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا، الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز عضوًا، الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود، الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ياسر بن عثمان الرميان، ياسر المسحل، أحمد بن شاهر، أضواء العريفي، حبيب الريعان، غسان طاشكندي، أحمد الصبان، أحمد القصماني، شداد العمري، إبراهيم المعيقل.

موعد إقامة انتخابات الأولمبية السعودية:

وذكرت اللجنة أنه سيتم فتح باب الطعون على القوائم الأولية لمدة يوم مع إعلان القوائم النهائية للمرشحين غدًا السبت، كما ستُجرى الانتخابات خلال الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية بعد غد الأحد.

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