القبض على شخص يروّج مواد مخدرة في الرياض

المواطن - واس

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على شخص يروّج مواد مخدرة.

تفاصيل العملية:

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروج مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض – بفضل الله – عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته حشيش مخدر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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