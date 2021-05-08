القبض على 4 أشخاص سرقوا منازل واستراحات في مكة المكرمة

المواطن - واس

أعلنت شرطة مكة المكرمة عن القبض على 4 أشخاص ارتكبوا عددًا من الجرائم.

جرائم:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (4) مقيمين من الجنسية المالية في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة منازل واستراحات ومحتويات مركبتين، وبيع المسروقات على (7) مقيمين من الجنسية البجلادشية، يديرون مستودعاً مخالفاً مخصصاً لبيع السكراب، تم ضبطهم وإيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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