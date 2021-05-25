القدم السكري وراء بتر ساق شريف دسوقي ماذا تعرف عنه؟

المواطن - متابعة

داعبت أصابع الكثيرين من مرضى السكري وغيرهم محركات البحث خلال الساعات الماضية بحثًا عن أعراض الإصابة بمرض القدم السكري وكيفية الوقاية منها، عقب إعلان خبر بتر قدم أحد الفنانين المصريين شريف دسوقي نتيجة لمضاعفات إصابته بمرض السكري.

شريف دسوقي يُعلن إصابته بمرض السكري

وتُعد الإصابة بمرض القدم السكري الأكثر خطورة لمضاعفات مرض السكري لما يعانيه المريض في بعض الأحيان من تعرضه لتقرحات خطيرة ربما تؤدي إلى بتر القدم، وذلك بسبب ضعف وصول الدم والأكسجين إلى القدمين بسبب تلف الأوعية الدموية.

وتعرف القدم السكري بالاعتلال العصبي الذي يحدث عند تلف الأعصاب وضعف تدفق الدم إلى القدمين، وعنه تنتج أعراض القدم السكري وأهمها ما يأتي:

1- تورم في القدم والكاحل.

2- احمرار.

3- جروح مفتوحة.

4- شقوق.

5- قروح مفتوحة.

6- صديد.

7- ألم في الكاحل.

8- رائحة كريهة لا تختفي.

9- فقدان الشعور بالقدم.

10- خدران أو إحساس بالوخز.

11- تلون لون البشرة.

12- تغير درجة حرارة القدم.

13- خطوط حمراء.

14- أظافر مصابة بالفطريات.

15- شقوق جافة في الجلد أو حول الكعب.

طرق الوقاية

وعن طرق تجنب الإصابة بالقدم السكري والحد من مشاكلها عند مرضى السكري عن طريق الآتي:

1- ضبط مستويات السكر في الدم.

2- التحقق من القدمين كل يوم ولعدة مرات.

3- حماية القدمين من الحرارة المرتفعة والمنخفضة.

4- الحفاظ على تدفق الدم إلى القدمين.

5- ارتداء الحذاء والجوارب بشكل يومي.

6- الاهتمام بمسامير اللحم والكاحل.

7- تقليم أظافر القدمين.

8- اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

9- غسل القدمين بالماء الدافئ وتنشيفها يوميًا.

وكان الفنان المصري شريق دسوقي بطل فيلم “وقفة رجالة” قد أعلن عبر حسابه في “فيسبوك” خبر بتر قدمه نتيجة إثر جراحة أجراها بسبب إصابته بالسكري، قائلًا: “قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء”.

نبذة عن حياة الفنان

شريف دسوقي هو راوٍ مصري وممثل ومؤلف ومخرج وحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التاسع والثلاثين في عام 2018.

وحصد الفنان شريف دسوقي على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “ليل خارجي” للمخرج أحمد عبد الله السيد، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40.

مخاوف يعانيها مرضى السكري

ومؤخرًا توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص المصابين بالسكري يزيد احتمال إصابتهم بكسور في عظام الورك أو أحد أطرافهم أربعة أضعاف.

ووجد الخبراء أن مرضى السكري من النوع 1 هم الأكثر عرضة للإصابة بالكسور، ولكن مرضى النوع 2 لا يزالون أكثر عرضة للتعرض للكسور من غير المصابين بالسكري.

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