القصبي يبحث التعاون مع وزير الإعلام والثقافة الكويتي

المواطن - واس

التقى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، بقصر الضيافة في مكة المكرمة، معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت عبدالرحمن بن بداح المطيري.

تعاون:

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين الشقيقين في إطار تكامل العمل الإعلامي الخليجي.

تعزيز العلاقات:

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي قد وصل يوم أمس إلى جدة وأدى مناسك العمرة.

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