القمر الأحدب يقترن بالمشتري فجر الثلاثاء

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سماء الوطن العربي ستشهد اقتران القمر الأحدب بكوكب المشتري عملاق النظام الشمسي بعد منتصف ليل اليوم الاثنين 31 مايو وخلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة الثلاثاء 01 يونيو في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

القمر الأحدب

وبيّن أن ظهور القمر الأحدب قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط، فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 382,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد 715,986 مليون كيلومتر، فيما يعد كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم ” أقمار غاليلو ” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

حركة القمر

واختتم أبو زاهرة بالقول: إنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعًا ظاهريًا نحو الغرب، نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم، وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

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