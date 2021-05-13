الكاظمي يقيل قائد عمليات البصرة بعد اعتداء فصيل مسلح على قوة أمنية

المواطن - متابعة

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، قرارًا بتغيير قائد عمليات البصرة وتعيين اللواء الركن علي الماجدي لمنصب قائد العمليات في المحافظة.

لجنة للتحقيق:

وفي وقت سابق من اليوم وجَّه الكاظمي، بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلت في محافظة البصرة الليلة الماضية.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان: إن قائد العام للقوات المسلحة، وجَّه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلت في محافظة البصرة الليلة الماضية في مجمع القصور في هذه المحافظة ومعرفة المقصرين، لغرض اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وفي السياق نفت عمليات البصرة تصريحًا منسوبًا لقائدها اللواء الركن أكرم صدام.

مناوشات بالسلاح:

وقالت هيئة عمليات البصرة في بيان لها اليوم الخميس: إن” بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحًا نُسِبَ لقائد عمليات البصرة بخصوص حصول مناوشات بين القوات الأمنية وأحد الفصائل المسلحة”.

وأضافت: “نحن في مقر قيادة عمليات البصرة ننفي هذه التسريبات الإعلامية”، موضحة أن قائد العمليات لم يصرِّح إلى أي وسيلة أو جهة إعلامية؛ كون المخوَّل الوحيد لتلك التصريحات هي خلية الإعلام الأمني حصرًا لذلك وجب التنويه”.

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