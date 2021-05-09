الكشف عن تفاصيل داكار 2022 الثلاثاء

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن موعد الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بمنافسات سباق رالي داكار 2022.

مؤتمر صحافي لرالي داكار 2022:

وأشار حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه سيتم عقد مؤتمرًا صحافيًّا افتراضيًّا للإعلان عن كافة تفاصيل رالي داكار 2022.

ومن المقرر أن يُشارك في المؤتمر الصحافي الافتراضي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ومدير رالي داكار، دايفيد كاستيرا.

وأضاف حساب الاتحاد في تغريدة أخرى قائلًا: “هل أنتم مستعدّون؟.. لا تنسوا هذا التاريخ!، يوم الثلاثاء 11 مايو في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة لمعرفة كافة تفاصيل رالي داكار 2022!”.

سباق رالي داكار 2021:

وجاءت نتائج سباق رالي داكار 2021 كالتالي؛ كيفن بينافيديس بطل سباقات الدراجات النارية، مانويل أندوخار بطل سباقات الدراجات النارية الرباعية، ديميتري سونيكوف بطل سباقات الشاحنات.

وتوج بيتر هانسل بلقب سباقات السيارات، فرانشيسكو لوبيز بطل سباقات المركبات الصحراوية الخفيفة، فيما أنهى السائق السعودي يزيد الراجحي منافسات رالي داكار 2021 في المركز الـ15 بالترتيب العام.

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