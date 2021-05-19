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الكشف عن مميزات Android 12 قبل موعد إطلاقه
من المتوقع أن يحدث تغييرات ملحوظة في الأجهزة الذكية

الكشف عن مميزات Android 12 قبل موعد إطلاقه

2021/05/19
الساعة 1:14 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, العالم, حصاد اليوم
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الكشف عن مميزات Android 12 قبل موعد إطلاقه
المواطن- متابعة

كشفت تسريبات عن بعض تفاصيل نظام أندرويد 12 Android 12 المتوقع أن يحدث تغييرات ملحوظة في الهواتف والأجهزة الذكية عند إطلاقه.

وقال المدون الشهير جون بروسير، من خلال قناته على يوتيوب، إن النظام الجديد سيحمل العديد من التغييرات مقارنة بأنظمة أندرويد الحالية، إذ سيحصل على أيقونات جديدة للتحكم بالأصوات، وستغير فيه رموز التطبيقات لتصبح أكثر بساطة وملاءمة لخلفيات التشغيل.

الكشف عن مميزات Android 12 قبل موعد إطلاقه

اختصارات جديدة 

ويفترض أن تظهر في Android 12 أيضا اختصارات جديدة لبرامج الطقس وأدوات التحكم بالموسيقى والفيديوهات، وأيقونات مميزة لعرض الوقت والتواريخ.

وتبعا للمدون فإن النظام الجديد سيحمل لوحات مفاتيح غوغل Google معدلة ستجعل عملية الكتابة أسهل وأكثر سلاسة، كما ستظهر فيه خلفيات تشغيل ترضي مختلف أذواق المستخدمين.

الكشف عن مميزات Android 12 قبل موعد إطلاقه

موعد طرح Android 12

ومن جهته توقع المدون سوندر بيتشاي أن تكشف غوغل عن بعض جوانب نظامها الجديد خلال مؤتمر Google I/O، والذي كانت الشركة قد أشارت إلى أنه سيعقد ما بين 18 و20 مايو الجاري، وعبر الإنترنت تماشياً مع الأوضاع التي فرضها انتشار الجائحة حول العالم.

الكشف عن مميزات Android 12 قبل موعد إطلاقه


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