الكشف عن مميزات Android 12 قبل موعد إطلاقه

المواطن- متابعة

كشفت تسريبات عن بعض تفاصيل نظام أندرويد 12 Android 12 المتوقع أن يحدث تغييرات ملحوظة في الهواتف والأجهزة الذكية عند إطلاقه.

وقال المدون الشهير جون بروسير، من خلال قناته على يوتيوب، إن النظام الجديد سيحمل العديد من التغييرات مقارنة بأنظمة أندرويد الحالية، إذ سيحصل على أيقونات جديدة للتحكم بالأصوات، وستغير فيه رموز التطبيقات لتصبح أكثر بساطة وملاءمة لخلفيات التشغيل.

اختصارات جديدة

ويفترض أن تظهر في Android 12 أيضا اختصارات جديدة لبرامج الطقس وأدوات التحكم بالموسيقى والفيديوهات، وأيقونات مميزة لعرض الوقت والتواريخ.

وتبعا للمدون فإن النظام الجديد سيحمل لوحات مفاتيح غوغل Google معدلة ستجعل عملية الكتابة أسهل وأكثر سلاسة، كما ستظهر فيه خلفيات تشغيل ترضي مختلف أذواق المستخدمين.

موعد طرح Android 12

ومن جهته توقع المدون سوندر بيتشاي أن تكشف غوغل عن بعض جوانب نظامها الجديد خلال مؤتمر Google I/O، والذي كانت الشركة قد أشارت إلى أنه سيعقد ما بين 18 و20 مايو الجاري، وعبر الإنترنت تماشياً مع الأوضاع التي فرضها انتشار الجائحة حول العالم.

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