الكويت تسجل 992 إصابة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجلت وزارة الصحة في الكويت 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 299 ألفًا و215 إصابة.

شفاء 1166 حالة:

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور عبد الله السند، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، إلى شفاء 1166 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 285 ألفًا و118حالة، لافتًا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 28ر95%، بالإضافة لتسجيل 10 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1734 حالة.

مسحات:

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسھا بلغ 8 آلاف و396، ليصبح مجموع الفحوصات مليونين و256 ألفًا و643، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لھذه المسحات بلغت 81ر11%.

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