الكويت تعفي هذه الفئات من الحجر الصحي عند القدوم إليها

المواطن - متابعة

أفادت مصادر مطلعة أن السلطات في دولة الكويت أصدرت قرارًا عاجلًا بإعفاء فئات محددة من الحجر الصحي عند القدوم إليها.

وبحسب موقع صحيفة “القبس”، أنهي مجلس الوزراء الكويتي الحجر المقرر على المسافرين القادمين إلى البلاد شريطة إجراء فحص (PCR) خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

التحصين واللقاح المضاد لكورونا

وشمل القرار المحصنين الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت، والمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يومًا، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والمواطنات الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة.

شهادة معتمدة من وزارة الصحة

وتم استثناء المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة، تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، من قرار عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد إلا للمحصنين اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وكذلك استثناء المواطنات الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة.

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