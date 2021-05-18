الكويت تفتح المطاعم والمقاهي وفق ضوابط محددة

المواطن - متابعة

كشفت مصادر إعلامية في الكويت عن السماح للمحصنين بالجلوس في المطاعم والمقاهي وفق عدد من الضوابط والاشتراطات التي تضمن تحقيق التباعد الاجتماعي وعدم إقامة حفلات أو عزائم في المطاعم.

فتح المطاعم في الكويت

ونقلت صحيفة الأنباء عن مصادرها القول إنه من المقرر أن يحسم مجلس الوزراء السماح بالجلوس في المطاعم والمقاهي، لافتة إلى ضرورة تحديد عدد الجلوس في كل طاولة منعًا للدعوة إلى عقد مناسبات اجتماعية تتلاشى خلالها ضرورة التباعد والالتزام بالكمامة وترك مسافة بين الطاولات.

وأوضحت المصادر أنه حسب المقرر سيعقد المجلس اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وينتظر صدور قرار بالسماح بالجلوس في المطاعم مع التزام المواطنين والمقيمين التام بالاحترازات الصحية، ومراعاة إدارات المطاعم لمتطلبات الصحة العامة وإخضاعها للمرور الدوري لمتابعة تطبيق لوائح وزارة الصحة والبلدية، حتى لا تضطر فرق التفتيش الميدانية إلى تطبيق الإجراءات القانونية عليها خصوصًا أن الحكومة تسعى لدعم المطاعم وتمكينها من دوران حركة العمل بها.

السماح لـ3 فئات من المحصنين

من جانبها قالت مجلة المجلس الكويتية إنه تقرر السماح بدخول المطاعم والمقاهي لـ3 فئات من المحصنين باستخدام تطبيق يحدد موعد الدخول والخروج بعد وضع تصور يحدد ضوابط وتجهيزات مسبقة واستكمال تطعيم جميع العاملين.

تطعيم العاملين في المطاعم

وقالت المصادر إن تأني المجلس كان سببه إنجاز النسبة المطلوبة لتطعيم العاملين في المطاعم وشركات إعداد الأغذية تمسكًا بالمحافظة على الصحة العامة للمواطنين وغيرهم. وتوقعت المصادر أن يعلن المجلس ضوابط السماح بالجلوس في المقاهي وعدد الجلوس على الطاولة الواحدة والمسافة بين الطاولات، مع بيان الخدمات المسموح بها وتلك الممنوعة مثل تقديم الشيشة للزبائن.

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