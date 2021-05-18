الكويت والبحرين تستدعيان سفيري لبنان احتجاجًا على تصريحات شربل وهبة

المواطن - الرياض

أعربت وزارة الخارجية في البحرين، عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية تجاه السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون.

تصريحات مستهجنة:

وأكدت خارجية البحرين أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق.

مذكرة احتجاج:

وردًّا على تلك التصريحات المسيئة، فقد قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، تضمنت رفض المملكة واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.

الكويت تحتج:

كما أعربت وزارة خارجية الكويت عن استنكارها واستهجانها الشديدين لما ورد خلال مقابلة شربل وهبة من إساءات بالغة تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج وشعوبها.

وأشارت خارجية الكويت إلى أن نائب وزير الخارجية السفير مجدي أحمد الظفيري استدعى، مساء اليوم، القائم بأعمال سفارة لبنان هادي هاشم، وسلمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استهجان واستنكار الكويت لتلك الإساءات التي تتنافى مع علاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي بلبنان.

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